Ingenia MR systems
Ambition 1.5T, Elition 3.0T, Evolution 1.5T, Ingenia 1.5T/3.0T
Bore design
70cm
Geometric imaging accuracy
≤ 1 mm in Ø 32 cm volume (typical)
RT CouchTop XD multi-indexing
14cm indexing and Elekta Unity Indexing system (2cm increments)
Coil arrangements
dStream FlexCoverage Anterior Coil, Posterior Coil, and FlexCoils L
Diagnostic head coil compatibility
Yes
Applications supported
Brain, head and neck, pelvis, thorax, abdomen, spine
Patient immobilization accessories
Order via 3ʳᵈ party vendors incl. CIVCO, Orfit, Qfix, Elekta, MacroMedics
Patient transport
Yes, with FlexTrak trolley
Geometric QA
Yes, large field of view QA phantom and automated analysis