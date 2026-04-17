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MR monitoring
Expression MR
Expression MR
Expression Accessory Tray
MR monitoring
Expression MR
Expression Accessory Tray
MR monitoring
Designed to be used with the Expression MR400 patient monitor.
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Specifications
Product details
Unit of Measure
1/each
Disposable or reusable
Reusable
Use with Philips Equipment
MR400 Patient Monitor
Sterile or Non-Sterile
Non-Sterile
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Expression MR400
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Disclaimer
Product may not be available in all geographies, please check with your Philips representative for complete portfolio availability.
Philips - Expression Accessory Tray - Philips